Il mercato in un minuto: Juventus, tentativi d'intesa col Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Torino a Barcellona, andata e ritorno. Tentativi di asse di mercato in corso tra bianconeri e blaugrana, l'antipasto possono essere i giovani Anderson Marques e Matheus Pereira. Le parti sono al lavoro quotidiano, in contatto tra Spagna e Torino per definire la trattativa. Tutto confermato, Pereira dovrebbe restare in prestito al Dijon e Marques aggregarsi all'Under 23 della Juventus. C'è fiducia, tutto si può chiudere in questa settimana, i contratti sono al vaglio. Ieri nuovi contatti anche per lo scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic ma ci sarebbe enorme distanza tra domanda e offerta, considerata l'età che divide i due. Il Barça vorrebbe proporre meno di 10 milioni di conguaglio ma la Juventus chiederebbe più del doppio. In uscita Marko Pjaca: manca solo il sì del croato al Cagliari. Poi Emre Can: ci pensa l'Everton, idea del Borussia Dortmund ma ancora zero offerte ufficiali.