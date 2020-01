Il mercato in un minuto - Juventus, tutto tace. Marques in stallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infortunio di Merih Demiral rischia di avere chiuso a doppia mandata il mercato della Juventus, eccezion fatta per un possibile rinforzino in difesa, ma negli ultimi giorni e se dovesse presentarsi l'opportunità. Un po' come capitato un anno fa, quando ritornò Martin Caceres per sei mesi, come opzione in più per la retroguardia in caso di emergenza. Daniele Rugani è stato tolto dal mercato nonostante le richieste arrivate, per Emre Can la situazione potrebbe animarsi ma la pista PSG è tramontata, mentre il Borussia Dortmund non ha ancora affondato il colpo. Così è più probabile parlare delle situazioni minori, come quella di Anderson Marques: per l'attaccante del Barcellona B è stato proposto Matheus Pereira, ma le parti - pur in contatto - non hanno ancora un accordo. Insomma, al momento c'è da registrare uno stallo, sebbene sia possibile che la situazione venga sbloccata nei prossimi giorni.