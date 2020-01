Il mercato in un minuto - La Juve pensa al futuro. Rugani? A fine mese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus si scatena sul futuro. Dopo Kulusevski, i bianconeri hanno chiuso altri due colpi, con minor eco mediatica: Ntenda è praticamente già ufficiale, per Chong a Torino continuano a lavorare, ma le sensazioni sono più che positive. Poi canale aperto col Barcellona: c'è stato un tentativo per Miranda, che dovrebbe rimanere allo Schalke dove gioca in prestito. E coi catalani si è parlato anche del 2000 Alejandro Marques, con Matheus Pereira come contropartita tecnica. I nomi giovani entusiasmano poco i tifosi? Forse sì, ma nell'immediato Paratici è stato piuttosto chiaro. La Vecchia Signora, ai big, ci pensa soprattutto per giugno: non molla Tonali e resta alla finestra per Donnarumma. Pogba è un nome che torna sempre buono, ma è un affare complicato e il rischio di vederlo con la maglia del Real Madrid è sempre dietro l'angolo. In difesa, piace sempre Emerson Palmieri ed è stato proposto Kenny Tete, laterale dell'Ajax griffato Raiola; in attacco, Icardi manda segnali sottotraccia e spunta un patto col Bologna per la ricompra di Orsolini. Qualcosa di più eclatante si potrebbe vedere, in questo mese, sul fronte delle cessioni: Demiral resta a Torino, ormai è chiaro. Ma Rugani è tutt'altro discorso: con il ritorno di Chiellini, potrebbe fare le valigie. Per ora timido interessamento del Leicester, ma iniziano a prendere altre informazioni altri club, soprattutto all'estero (il Manchester United, per esempio). La decisione, in ogni caso, sarà presa a fine mese, quando vi saranno maggiori certezze sui tempi di rientro del capitano.