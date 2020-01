Il mercato in un minuto - La Lazio festeggia senza fretta. Minala ai saluti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio festeggia 120 anni di storia e non pensa al mercato. Anche perché, oggettivamente, i biancocelesti hanno poco da riparare. Puntano la qualificazione in Champions League, evitano proclami per lo scudetto. Perché gli obiettivi si raggiungono, non si annunciano. Vincono in Lega Serie A, perché l'elezione di Dal Pino arriva anche grazie alla trama tessuta dal patron Lotito. Farà un regalo a Simone Inzaghi? Per ora si lavora soprattutto alle uscite: Minala è a un passo dal Livorno. Con la Salernitana, come in ogni sessione di mercato che si rispetti, i nomi in ballo sono tanti: André Anderson, Adekanye, lo stesso Casasola che però in estate non pareva entusiasta. Ci pensa l'Empoli, per la cronaca. Berisha aspetta il Salisburgo ma ha estimatori in Italia. In entrata? Sull'obiettivo Escalante spunta il Betis. L'Inter di Marotta ha bruciato i capitolini per Kumbulla: era un'idea per il futuro, più che per l'immediato.