© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dura, durissima migliorare questa Lazio nel mercato di riparazione. Anche perché quella che oggi è la squadra più in forma dell'intera Serie A ha ben poco da 'riparare'. Una conseguenza logica di un mercato estivo azzeccato e chirurgico che ha regalato a Inzaghi una rosa completa. Per questo il ds Tare può guardare alla sessione invernale come occasione per anticipare le mosse estive: è da leggere in tal senso la fumata bianca della trattativa per Gonzalo Escalante, centrocampista che arriverà a giugno dall'Eibar. In uscita da valutare Bobby Adekanye, che potrebbe andare alla Salernitana e Valon Berisha, obiettivo di Hellas e Spal nonché del Salisburgo, sua ex squadra.