Il mercato in un minuto - La SPAL saluta Kurtic e lavora per Bonifazi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la caccia a Kevin Bonifazi, che tornerebbe a Ferrara. La SPAL lavora col Torino (il Mazza è destinazione gradita per i granata) e anche col difensore per regalare un rinforzo a Semplici. La trattativa coi granata non sembra comprendere più Kurtic: lo sloveno è davvero a un passo dal Parma. In mediana, il ds Vagnati ha chiuso con la Fiorentina per sostituire lo sloveno con Bryan Dabo; coi viola si è aperto un canale anche per il difensore Ceccherini, cercato pure dal Genoa. Tanti nomi per l'attacco: a causa degli accordi estivi tra gli stessi rossoblù e l'Inter, è complicato arrivare a Pinamonti. Così i ferraresi sono sulle tracce del giovane Ioannidis e di Robert Beric, più esperto attaccante del Saint-Etienne. Tra gli osservati speciali anche Antonio Sanabria, che dovrebbe lasciare il Ferraris dopo una prima parte di stagione non esaltante. Si placano le voci su Andrea Petagna? Il forte attaccante ha chiarito di voler rimanere alla SPAL, la Roma fatica nel cedere Kalinic per fargli spazio.