Il mercato in un minuto: Lazio, non è immobile. C'è l'idea Paloschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaio immobile per la Lazio. O quasi. Perché il ds Igli Tare resta in cerca d'occasioni e opportunità per puntellare le seconde linee della rosa. Ecco che allora spunta l'idea Alberto Paloschi, in uscita dalla SPAL, come opportunità per il reparto avanzato. Serve un uomo d'area, per gare tatticamente bloccate, un'occasione low cost che accetti di essere carta a gara in corso. Ecco che allora quella di Paloschi è un'opportunità che la lazio sta valutando. Per il resto, Tare deve solo sistemare alcuni calciatori in uscita come Djavan Anderson, Tiago Casasola e Joseph Minala.