© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Undici vittorie consecutive fermate solo dal derby con la Roma, ma un punto è meglio che tornare a casa con le mani vuote. Igli Tare è in attesa ma non vuole sfasciare il giocattolo, oggettivamente perfetto da parecchie settimane a questa parte. Per questo, nonostante le voci che volevano Petagna o Paloschi per l'attacco, alla fine dovrebbe esserci l'idea low cost: Lamine Jallow dalla Salernitana, società in orbita Lotito, per cui c'è la concorrenza dell'Al Ahly. L'affare non è chiuso perché, se ci dovesse essere un'occasione, allora qualcosa cambierà. Invece sembra tramontata l'opzione Matias Vecino per la necessità di fare cassa da parte dell'Inter.