© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al netto della partita di stasera contro il Parma, dove il Lecce si gioca una possibilità importante di prendere margine sulla zona rossa, sono valutati diversi profili, sia per la difesa che per il centrocampo. Così se Riccardo Saponara sembra a un passo, non può dire la stessa cosa Artur Ionita. Il centrocampista del Cagliari piace ma costa molto - anche a livello di ingaggio - e bisognerebbe fare uno sforzo molto importante per riuscire ad acquistarlo. Capitolo difensore: piace Djidji, del Torino, mentre Felipe può essere l'occasione low cost. Bella Kotchap, del Bochum, è la possibile sorpresa, mentre è molto più difficile un eventuale arrivo di Bonifazi. E gli addii? Romario Benzar piace in Serie B, al Pescara, mentre Imbula è rimasto fuori lista. Anche lui sarà probabilmente ceduto.