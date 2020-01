© foto di Giacomo Morini

Il Lecce sta per aprire una sessione intensa di mercato. A un passo c'è Alessandro Deiola del Cagliari ma occhio all'inserimento del Brescia. Via Giannelli Imbula e maxi offerta dell'Empoli per Andrea La Mantia ma ancora non basta. Sulla trequarti obiettivo Riccardo Saponara del Genoa, piace Koffi Djidji del Torino per la difesa. La sensazione è che in mediana sia destinato ad arrivare ancora un giocatore per un reparto definito ieri corto dal tecnico Fabio Liverani. Lecce al lavoro sul mercato. In uscita Luka Dumancic, ufficiale al Gozzano. Ternana e Catania pensano a Riccardi che ha mercato pure in Serie B dove la Virtus Entella ha chiesto informazioni. Si cerca una sistemazione per Benzar tra Turchia, Spagna e Romania.