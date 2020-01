Il mercato in un minuto: Lecce, Saponara e Acquah. Imbula ai saluti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata importante per il Lecce, che quest'oggi ha ricevuto l'ok dalla Fiorentina per il prestito di Riccardo Saponara. Il trequartista classe '91, che ha giocato nel Genoa nella prima parte di stagione, arriva in prestito secco. Vicino anche il ghanese Afriyie Acquah, attualmente al Yeni Malatyaspor. Dopo aver raggiunto l'accordo col calciatore vicina anche l'intesa con la società turca che, negli ultimi giorni, ha più volte cambiato le carte in tavola.

Benzar è stato ufficialmente ceduto al Perugia, così come Antonino Gallo che s'è trasferito in prestito secco alla Virtus Francavilla. Diego Farias, nonostante i tanti sondaggi dalla Serie A, è considerato incedibile dalla società giallorossa. Occhio a Mancosu: è il giocatore chiesto dal Cagliari in un eventuale trattativa comprendente anche Artur Ionita. Ancora alla ricerca di una squadra Giannelli Imbula, centrocampista di proprietà dello Stoke City.