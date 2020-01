Il mercato in un minuto - Lecce, stallo mediano. Farias è blindato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ufficiale l'arrivo di Riccardo Saponara dalla Fiorentina, dopo aver interrotto il prestito al Genoa, il Lecce lavora per dare altri rinforzi a Fabio Liverani. In salita al momento la trattativa col Malatyaspor per Afriye Acquah: il giocatore è sempre in Turchia dove ha giocato anche in Coppa. Arrivano richieste per Cristiano Dell'Orco: c'è la Fiorentina, i salentini non sono convinti. Dopo il Potenza è ora corsa a due per Radoslav Tsonev, centrocampista bulgaro in uscita dal Lecce; il classe '95 è infatti nel mirino del Monopoli. Antonino Gallo che s'è trasferito in prestito secco alla Virtus Francavilla. Diego Farias, nonostante i tanti sondaggi dalla Serie A, è considerato incedibile dalla società giallorossa.