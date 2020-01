© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce nella giornata di ieri ha definito l'acquisto di Alessandro Deiola, centrocampista che arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei sardi. Sempre col club di Giulini, Meluso e Sticchi Damiani stanno trattando l'acquisto di un altra mezz'ala: si tratta di Artur Ionita. E' il mediano classe '90 il primo obiettivo dei giallorossi per migliorare ulteriormente il centrocampo.

Piace il trequartista del Genoa Riccardo Saponara ma, in questo momento, il club è concentrato soprattutto sulla difesa: Koffi Djidji è tornato centrale nei pieni del Torino, più facile arrivare allo svincolato Matias Silvestre. In uscita, La Mantia e Fiamozzi sono molto vicini all'Empoli. Si cerca una sistemazione per Imbula e Benzar, entrambi fuori lista. Radoslav Tsonev può partire in prestito.