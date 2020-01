Il mercato in un minuto: Milan, con Ibra uno è di troppo. I dubbi di Todibo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic c'è, ma non basta. Lo scialbo pareggio contro la Sampdoria restituisce l'immagine di un Milan che ha bisogno ulteriori rinforzi per invertire la rotta dell'ennesima stagione storta. Il prossimo passo è in difesa: i rossoneri sono molto vicini a chiudere per Jean-Clair Todibo, centrale classe '99 del Barcellona. Il giocatore non ha però ancora sciolto i propri dubbi, così Boban&Maldini valutano le alternative, da Kjaer a Cistana. Poi ci sarà da guardare al centrocampo: Matic resta un'idea. In uscita, tanti dossier aperti. Il più caldo è quello relativo all'attacco: con Ibra, uno tra Piatek e Leao rischia di essere di troppo. Il polacco piace alla Roma ma ha estimatori anche all'estero e in questo momento è il grande indiziato per liberare questa poltrona per due. Ai saluti c'è Fabio Borini, con lo scatenato Genoa in pressing, mentre l'Atalanta chiede il ritorno di Caldara (ma prima al Diavolo serve un sostituto). Ricardo Rodriguez si avvicina al Fenerbahçe, i cui emissari sono segnalati in Italia.