Il mercato in un minuto - Milan, in difesa ecco Kjaer. Via Borini e Reina

Dopo Zlatan Ibrahimovic, il Milan vuole mettere il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli un nuovo difensore. Sfumato Todibo, a un passo dallo Schalke 04, il club rossonero ha sondato il terreno per Simon Kjaer, in uscita dall'Atalanta, e Daniele Rugani. Quest'ultimo non vuole muoversi in prestito e ha una valutazione di mercato non inferiore ai 20 milioni di euro.

Nella giornata di ieri sono arrivati in sede gli agenti di Matteo Politano: in uscita dall'Inter, il giocatore interessa al Milan che deve fare i conti con la concorrenza della Fiorentina. Fabio Borini proseguirà la sua stagione all'Hellas Verona, Ricardo Rodriguez spinge per il trasferimento al Fenerbahce. In uscita anche Pepe Reina, che ha già l'accordo con l'Aston Villa, mentre per Caldara ore calde sul fronte Atalanta. Infine Piatek, per il quale mancano al momento offerte all'altezza delle aspettative del club e del giocatore.