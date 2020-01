© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È il momento delle partenze, a Milanello. La più vicina è quella di Ricardo Rodriguez: il laterale svizzero sembrava diretto al Fenerbahçe, ma il Napoli ha accelerato e la fumata bianca è vicina. Ceduto l'ex Wolfsburg, Boban e Maldini vireranno con decisione su Antonee Robinson del Wigan, sostituto designato. Poi toccherà a Suso: l'avventura rossonera è al capolinea, l'esterno ha già un accordo con il Siviglia. Manca l'intesa con il Milan, soprattutto per la formula del trasferimento, che il Diavolo vorrebbe con obbligo di riscatto. Altro giro, altro possibile partente: Piatek è chiuso da Ibra e dall'esplosione di Rebic. Il Tottenham è in pressing, ma anche in questo caso i rossoneri vorrebbero garanzie per una cessione definitiva in futuro. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio Bernardeschi-Paquetà con la Juve: ipotesi fredda al momento e anche il PSG non sembra pronto all'affondo per il brasiliano. In caso di cessione, tutto su Florentino del Benfica. Ieri, infine, si è visto a Milanello il ds del Cagliari, Marcello Carli: si è parlato di Bellodi, giovane difensore che potrebbe approdare in Sardegna.