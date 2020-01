Il Napoli deve ancora ufficializzare l'approdo di Stanislav Lobotka. Per lo slovacco c'è stato il via libera nella giornata di venerdì, con le visite mediche il giorno successivo, ma non c'è ancora il comunicato che cristallizzi le cose. Può arrivare da un momento all'altro, per sancire il secondo rinforzo dopo quello di Diego Demme. Intanto De Laurentiis lavora anche per il futuro, perché è già stato bloccato Sofyan Amrabat dall'Hellas Verona, mentre Kumbulla e Rrahmani rimangono pesantemente nel mirino. Bisogna capire se sarà pacco completo oppure no. Per l'attacco il nome caldo può essere Politano, già due anni fa vicino all'approdo in azzurro. Da valutare la posizione di Ghoulam, che potrebbe ritornare in Francia per giocare dopo i vari infortuni al ginocchio (osservato Tzimikas) mentre è da capire la situazione di Tonelli: la Sampdoria aveva chiuso, con fumata bianca, ma l'ufficialità manca ancora e sembra esserci stand by,. Luperto, invece, è stato tolto dal mercato.