Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è a Milano per chiudere colpi per il presente e programmare quelli per il futuro. Summit con l'entourage di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Poca la distanza: 20 i milioni offerti dai partenopei, 22 quelli che gli spagnoli chiedono ma con l'inserimento di alcuni bonus, 1,5 milioni al Celta nel caso di qualificazione alla Champions e di 800mila circa per la vittoria della Coppa Italia, l'operazione dovrebbe andare in porto. Oggi summit anche con l'entourage di Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona, arriverà in estate dagli scaligeri anche Amir Rrahmani. Capitolo terzino: tanti nomi, da Ricardo Rodriguez del Milan a Leonardo Koutris del Saint-Etienne, ma ancora nessuna accelerata. In uscita resta Faouzi Ghoulam.