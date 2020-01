Il mercato in un minuto - Parma, attesa per il 9 e per Matteo Gabbia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caccia al centravanti per i prossimi sei mesi. Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano dopo l'infortunio capitato a Roberto Inglese s'è fiondato sul mercato alla ricerca di un attaccante che fino al termine della stagione possa far rifiatare Cornelius. In settimana summit nella sede dell'Inter per chiedere il 2002 Sebastiano Esposito: risposta negativa dell'Inter, che potrebbe aprire a un suo addio solo nei prossimi giorni dopo l'arrivo di un altro centravanti. Presi in considerazione anche i nomi di Moise Kean, che non è in uscita dall'Everton, Andrea Pinamonti,destinato a restare al Genoa, e Alessandro Matri, possibile protagonista delle ultime ore di calciomercato.

Nel frattempo, prosegue anche la ricerca di un centrale di difesa: sfuma Kevin Bonifazi, che proseguirà la sua carriera alla SPAL. Può arrivare Matteo Gabbia, ma prima il Milan dovrà acquistare un altro difensore. Rinnovo in vista fino al 2021 per Scozzarella, Siligardi in Serie B piace a Cremonese, Perugia e Chievo.