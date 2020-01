© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome più vicino è quello di Jasmin Kurtic: il Parma sta limando gli ultimi dettagli con la SPAL per rinforzare il centrocampo di D'Aversa, oggi è in programma un nuovo incontro per arrivare alla fumata bianca. Il miglior acquisto, però, il ds Faggiano l'ha già fatto: trattenere Kulusevski nonostante le avances della Juventus è un vero e proprio colpo. Ora si apre un fronte analogo con un'altra big: a caccia di un esterno, l'Inter vorrebbe anticipare i tempi per Darmian, che ha firmato un quadriennale con i ducali ma è un promesso sposo dei nerazzurri per il futuro. Complicato resistere, anche considerati gli ottimi rapporti con la Pinetina. In caso l'ex Manchester United approdi davvero alla corte di Conte, non è detto che il Parma cerchi un sostituto, ma è stato sondato il profilo di Sabelli. Visti i tanti problemi fisici lì davanti, i crociati tengono d'occhio anche giocatori come Stepinski e Teodorczyk. Anche Caprari è un innesto che può tornare utile alla causa: il tecnico ne aveva chiesto uno per reparto.