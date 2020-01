© foto di Federico De Luca

Dopo avere rinnovato il contratto di Matteo Scozzarella, il Parma deve fronteggiare la grana portiere. Luigi Sepe si è fatto male durante la sfida contro l'Udinese e rimarrà fuori fino alla fine della stagione: per questo l'occasione Ionut Radu, in uscita dal Genoa dopo l'acquisto di Mattia Perin, rappresenta il nome principale per sostituirlo. Altrimenti potrebbe esserci Emiliano Viviano, in questo momento svincolato dopo essere stato proposto anche al Milan quando c'era da sostituire Pepe Reina. Probabile l'arrivo di un difensore centrale (nelle discussioni è entrato anche Gabbia del Milan), mentre per l'attacco - dopo il forfait prolungato di Inglese - potrebbe arrivare un attaccante per riempire la rosa. Paloschi è un cavallo di ritorno, Llorente costa tanto e potrebbe non essere la scelta adatta. Il ds rossoblù Faggiano, però, cercherà anche profili last minute.