© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma, con l'arrivo di Jasmin Kurtic e i tanti rientri dagli infortuni, osserva le restanti settimane di mercato con una certa tranquillità. L'idea della società è quella di intervenire con un colpo mirato che possa allungare numericamente la rosa a disposizione di mister D'Aversa. Il ds Faggiano valuta profili sia per la difesa che per l'attacco, molto probabilmente dipenderà dalle occasioni di mercato che si presenteranno nelle ultime ore di trattative. Per la retroguardia piace Kevin Bonifazi, ma le cifre richieste dal Torino non lasciano spazio a margini di trattativa. In attacco valutato il nome di Gianluca Caprari, profilo che potrebbe scaldarsi nel caso in cui la Samp chiudesse per un nuovo attaccante e Siligardi optasse per l'addio (piace soprattutto al Bari).