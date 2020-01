© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma sembra sonnecchiare sul mercato. Dopo avere vinto la guerra su Kulusevski, ceduto sì alla Juventus ma rimasto in gialloblù fino al termine della stagione, e chiuso l'approdo di Kurtic dalla SPAL, i ducali potrebbero puntare a un esterno sinistro sul mercato. Vero è che nel corso dell'estate è arrivato Pezzella - per una cifra non bassa, circa 6 milioni - ma il pacchetto arretrato potrebbe avere un altro puntello. In compenso si lavora a fari spenti per un possibile colpo, ma se poi non dovesse arrivare nessuno si fascerebbe la testa. Per Darmian c'è una mezza parola con l'Inter, ma anche qui il discorso potrebbe non essere ripreso e il laterale terminare la sua stagione in Emilia. Scozzarella dovrebbe rinnovare, piacciono Magnani e Caprari, mentre Bonifazi è un obiettivo che appare sfumato.