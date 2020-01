Il mercato in un minuto: Roma, il rinnovo di Kolarov. Ma Kalinic che fa?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rinnovo di Aleksandar Kolarov, pur senatore, non certo di primo pelo, è stato accolto con sorrisi e applausi nella Capitale perché è un giocatore ben gradito alla piazza e a Paulo Fonseca. Adesso la dirigenza lavorerà all'acquisto di Chris Smalling dal Manchester United, poi sarà spazio per il mercato. Tra le idee c'è l'arrivo di Matteo Politano dall'Inter perché cresciuto nelle giovanili, prima c'è da piazzare Cengiz Under: mandati di cessione in Premier League, ancora zero offerte arrivate. Dubbio Nikola Kalinic: il ds Gianluca Petrachi lo ha confermato, il croato rifiuta ogni offerta ma radiomercato lo dà sempre in partenza. In caso di addio, balla l'ipotesi di scambio con il Milan tra Krzysztof Piatek e Diego Perotti. Per adesso ipotesi, mentre c'è una certezza: tutto ruota attorno al futuro societario, è atteso a breve il closing con Friedkin.