Il mercato in un minuto - Roma, tempo di rinnovi. Juan Jesus in partenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov e Bryan Cristante. Il mercato della Roma è cominciato con due rinnovi, importanti per progettare il futuro. A gennaio, il club giallorosso non ha intenzione di rivoluzionare la rosa, anche perché Paulo Fonseca ha saputo esaltare ogni singolo elemento e vorrebbe dare continuità al grande lavoro svolto finora. Pochi investimenti, tutti mirati: prima di tutto si cercherà l'intesa con il Manchester United per Chris Smalling, che in pochi mesi è diventato il punto di riferimento del reparto arretrato. Juan Jesus, invece, potrebbe fare le valigie (destinazione Firenze), così come Mirko Antonucci, che ha diversi estimatori, in Italia e all'estero (Parma, Sampdoria, Pescara, Empoli, Stella Rossa, Maiorca, Vitoria Setubal). Poi si penserà all'attacco: via Nikola Kalinic (che però non sembra aver molta fretta di trovare una nuova sistemazione), l'obiettivo è individuare il perfetto vice di Edin Dzeko. Andrea Petagna è il nome più caldo ma sarà difficile convincere la SPAL a privarsene.