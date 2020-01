Non avrebbe dovuto fare granché la Roma di Paulo Fonseca, almeno nelle trattative maggiori. Invece l'infortunio di Nicolò Zaniolo, sul prato dell'Olimpico, riporta la squadra giallorossa a dover fare di necessità virtù e puntare un calciatore che era già nel mirino la scorsa settimana, con molta meno forza. Perché Jesus Suso è il primo nome per sostituire il nazionale italiano. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile scambio con Under, ora c'è da capire se sarà comunque inserito il turco e, eventualmente, se non sarà sondato anche il possibile acquisto di Politano, inseribile anche nelle liste UEFA. Per il resto possibile un centrocampista - piace Villar - ma è la situazione di Mert Cetin la più calda: il difensore turco potrebbe essere ceduto, piace a Sampdoria, Hellas Verona e Galatasaray, a quel punto bisognerà capire il sostituto. Difficile Ibanez, che sta accordandosi con il Bologna.