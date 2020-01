Il mercato in un minuto - Samp, finalmente Tonelli. Ferrero vende

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri ha ottenuto il difensore che aspettava da diversi giorni. Lorenzo Tonelli, da pochi minuti, è un nuovo giocatore della Sampdoria: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli e ha firmato fino a giugno 2022. Il suo acquisto, ovviamente, esclude quello di Andrea Masiello, che era l'altro obiettivo. Per l'attacco, qualora dovesse partire Caprari, si pensa a Younes, ma c'è da battere la concorrenza di Torino e Genoa. Ranieri gradirebbe Defrel: al Sassuolo piace proprio Caprari, non è escluso che le due società possano imbastire uno scambio negli ultimi giorni. Il West Ham ha messo sul piatto 14 milioni per Vieira, ricevendo un secco no dai blucerchiati. Tiene banco anche il futuro della società: Ferrero, secondo le informazioni riportate da Il Secolo XIX, avrebbe incaricato un'azienda specializzata affinché possa trovare possibili acquirenti in tempi brevi.