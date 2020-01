Il mercato in un minuto: Samp, Ranieri solo esperienza a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio contro il Milan, è tempo di calciomercato per la Sampdoria. Giorni di studio in attesa degli affondi, il tecnico Claudio Ranieri ha chiesto rinforzi in attacco. Il sogno resta il ritorno di Gregoire Defrel, ora al Sassuolo, no invece a quello di Eder. Tra le ipotesi c'è anche Fabio Borini, fuori dai piani tecnici del Milan. Intanto può partire Gianluca Caprari, ci sono proprio i neroverdi sul giocatore. In difesa manca almeno un giocatore, riflessioni su Simon Kjaer e per adesso no al Galatasaray per Jeison Murillo. Richieste in Premier League per Omar Colley, se ne riparla in estate. In uscita in difesa Vasco Regini e Julian Chabot, via pure Gonzalo Maroni (può andare al Chievo Verona) ed Emiliano Rigoni ma prima serve il placet dello Zenit San Pietroburgo.