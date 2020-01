La Sampdoria cerca un difensore in questa sessione di mercato invernale, anche considerando l'uscita probabile di Jeison Murillo, vicino al Galatasaray. Dopo i tentativi a vuoto per Rugani (resta alla Juve) e Kjaer (andato al Milan), resta vivo il nome dell'ex Lorenzo Tonelli in uscita dal Napoli, ma piace anche il giovane Dermaku dell'Empoli. Ma gli uomini mercato blucerchiati continuano a sondare anche le piste per un rinforzo offensivo da regalare a Ranieri: Gregoire Defrel è sempre nome caldo, piace anche Facundo Ferreyra oggi all'Espanyol. In uscita sono diversi i movimenti che la società vuol chiudere da qui al 31 gennaio: Gianluca Caprari continua a piacere al Sassuolo, possibile che il discorso comprenda uno scambio proprio con Defrel. Gonzalo Maroni può andare al Chievo dopo una prima parte di stagione ai margini, Emiliano Rigoni tornerà molto probabilmente allo Zenit.