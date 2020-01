Il mercato in un minuto - Samp, ultima idea parla spagnolo. Arriva Tonelli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ultima idea del presidente Ferrero, suggestiva, parla spagnolo. La Sampdoria ha infatti chiesto al Milan informazioni su Suso, in uscita in questo freddo gennaio. Affare complicato, i blucerchiati lo prenderebbero volentieri in prestito, ma è da vedere se l'ex Genoa possa essere convinto da un'operazione di questo tipo. Avviati i contatti per il rinnovo di Bertolacci, la Doria cerca comunque rinforzi lì davanti: tra le idee, spunta La Gumina e piace anche il giovane Antonucci della Roma. Giocatori tutti diversi, a testimonianza di quanto a Marassi abbiano voglia di cambiare la squadra nelle mani di Claudio Ranieri. Il colpo più vicino, in ogni caso, è un cavallo di ritorno: la Samp ha stretto per Lorenzo Tonelli, l'affare è dietro l'angolo. Hanno pesato anche i tentativi andati a vuoto per giocatori come Kjaer (diretto al Milan) e Rugani (che non è detto lascerà la Juventus). In uscita, il Galatasaray ha chiesto Murillo: no della Samp. Che potrebbe salutare Regini: il classe '90 è corteggiato dal Benevento, pronto a sostituire Antei.