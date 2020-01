Il mercato in un minuto - Sassuolo, Caprari e poco altro. Duncan in bilico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi vuole Gianluca Caprari e sta provando in tutti i modi a convincere la Sampdoria a lasciarlo partire. I blucerchiati potrebbero prendere in considerazione l'idea ma prima dovrebbero trovare un sostituto: spunta così l'idea di uno scambio con Gregoire Defrel, che così tornerebbe a lavorare con Claudio Ranieri. Sull'ex attaccante del Pescara c'è anche la Fiorentina, che è ancora interessata ad Alfred Duncan. Beppe Iachini ha bussato alle porte dei neroverdi anche per il difensore Cristiano Dell'Orco, parcheggiato a Lecce, dove non sta trovando grande spazio.