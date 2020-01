© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è grande fermento intorno al mercato del Sassuolo. Anche perché, in realtà, i neroverdi stanno aspettando una eventuale offerta da parte della Fiorentina intorno ai 20 milioni di euro. Cioè la valutazione di Alfred Duncan, centrocampista che piace e molto ai viola, anche se la trattativa non pare assolutamente semplice. Se l'affare dovesse andare in porto - e i rapporti sono ottimi anche dopo Boateng-Lirola della scorsa estate - allora potrebbe esserci un affondo per Souhailo Meite. Difficile invece che vada via Caputo, sondato dalla Roma, mentre Scamacca piace al Benfica: incontri negativi negli scorsi giorni. Per giugno ci sono idee più chiare, come il possibile addio di Jeremie Boga, per cui vengono chiesti quasi 20 milioni di euro (troppi), mentre Sernicola piace in B, tra Pisa e Juve Stabia. Raspadori è contesto da Empoli e Ascoli, anche Defrel potrebbero andarsene.