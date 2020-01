Il mercato in un minuto - Sassuolo, il Benfica su Scamacca. Poi attesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'abbiamo scritto pochi giorni fa: il Sassuolo non vende i suoi big a gennaio. Ragion per cui sul fronte di Caputo e Duncan, entrambi sondati ad alti livelli, non ci sono grandi aggiornamenti. Così i neroverdi si danno da fare su altri fronti. Ieri i vertici degli emiliani hanno incontrato quelli del Benfica per Gianluca Scamacca: il centravanti è in prestito all'Ascoli, piace ai lusitani, in questa settimana dal Portogallo dovrebbe arrivare un rilancio. Alla finestra ci sono Napoli, Milan e Roma. In vista di giugno, i partenopei pensano anche a Boga: servono quasi 20 milioni di euro per convincere la società del Mapei Stadium. Sernicola rientra dal prestito al Chiavari e ha mercato in Serie B: piace a Pisa e Juve Stabia. Sirene dalla cadetteria anche per Raspadori, in questo caso conteso da Ascoli ed Empoli. In attacco, Defrel piace sempre a SPAL e Sampdoria: con i blucerchiati si potrebbe lavorare al'idea Caprari. Nessuna nuova sull'eventuale ritorno di Farias: discorso per fine mese, immaginiamo.