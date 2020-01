Il mercato in un minuto: Sassuolo, (quasi) tutto ruota attorno a Firenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Sassuolo ruota attorno alla Fiorentina. Tra sondaggi, obiettivi e azioni di disturbo, le due società tornano nuovamente a incrociarsi. I neroverdi cercano una seconda punta, l'obiettivo è Gianluca Caprari della Sampdoria ma sul giocatore c'è anche la formazione di Rocco Commisso. Non solo: i viola vogliono Alfred Duncan, la richiesta resta di 20 milioni di euro e le parti si vedranno a breve per limare le distanze. I neroverdi cercavano Riccardo Sottil ma il rinnovo con la Fiorentina frena l'ipotesi. Intanto può tornare Giangiacomo Magnani dal Brescia ma andare altrove (ipotesi SPAL o Sampdoria), dietro il Sassuolo proverà un inserimento per Kevin Bonifazi che però sembra davvero vicino agli estensi.