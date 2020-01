Il mercato in un minuto - Skrabb c'è, il Brescia blinda Tonali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo acquisto del Brescia non può ancora allenarsi agli ordini di Corini. Simon Skrabb è a tutti gli effetti un nuovo giocatore delle Rondinelle, ma manca il nullaosta. Dettagli burocratici, l'affare è comunque fatto. Potrebbe non essere l'unica novità nel settore offensivo: la Salernitana (che ha praticamente definito dal Brescia l'arrivo di Curcio) spinge per Donnarumma, il Monza per Matri. Se dovessero partire entrambi, la società di Cellino tornerebbe su Krmencik, 26enne del Viktoria Plzen. Continuano i contatti per riportare Zajc in Italia, in difesa i lombardi cercano il nome giusto ma non l'hanno ancora pescato. Nel frattempo, si riaccendono i riflettori delle big su Sandro Tonali: Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia, c'è anche il Napoli. Al Rigamonti, da un po' di tempo a questa parte, sono comunque stati piuttosto chiari: il giovane non partirà in questa sessione di mercato, tutto rinviato all'estate quando probabilmente sarà inevitabile. In mediana si cerca piuttosto un rinforzo: piace Berisha della Lazio, come pure lo svedese Larsson e il franco-portoghese Pereira Lage. Il Frosinone ha chiesto Morosini per la trequarti.