© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrava potesse saltare il trasferimento di Michael Skrabb, centrocampista finlandese che avrebbe dovuto essere tesserato dal Brescia nel corso della settimana passata. Invece i problemi nati con il procuratore sulla commissione sembrano oramai superati. I dettagli burocratici non erano pochi come prospettato dal club la scorsa settimana, ma ora pare che nelle prossime ore ci sarà la firma. Perde quota la posizione di Miha Zajc, del Fenerbahce, sondato già prima di Natale per un eventuale approdo. Potrebbe esserci un inserimento in attacco, perché piace Krmencik del Viktoria Plzen, mentre Donnarumma continua a piacere in B (ma non a volersene andare), così come Matri al Monza che, però, potrebbe anche rimanere così per il momento. Sandro Tonali è l'oggetto del desiderio di tutte le big, ma per ora non si muoverà, continua a piacere Berisha per il centrocampo, mentre Morosini è tra un possibile ritorno all'Ascoli e il Frosinone.