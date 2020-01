© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Resistere: la SPAl lo fa per Andrea Petagna, bomber essenziale nella rincorsa della squadra di Semplici alla salvezza. Anche per questo, tra le tante big che si sono interessate, sembra in netto vantaggio il Napoli, che il centravanti scuola Milan lo vorrebbe per giugno: l'ultima offerta, per la cronaca, sfiora i 24 milioni di euro ed è una cifra che fa riflettere i ferraresi. Una soluzione che il club estense predilige, anche perché semmai in queste ore il ds Vagnati è in cerca di un altro attaccante, per quanto con caratteristiche diverse: preso Bonifazi, col Torino si è parlato a lungo di Iago Falque. Che però alla fine ha deciso di tornare al Genoa: riparte la caccia. In uscita, la Fiorentina pensa a Igor ma il brasiliano non sembra il primo nome sul taccuino dei viola, e si cerca sempre una destinazione per Paloschi: a tal proposito, la SPAL ha discusso con il Cagliari di un potenziale scambio con Alberto Cerri.