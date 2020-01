Il mercato in un minuto: SPAL, Kurtic ai saluti. Dabo e Pinamonti in?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra che non si sta salvando si cambia. È questo l'obiettivo della SPAL, che ha difesa la posizione di Semplici e ha vissuto una stagione fatta di tanti infortuni, ma ora punta a dare nuova linfa alle proprie speranze di difendere la categoria. A Ferrara, però, potrebbero dover fare i conti con qualche cessione eccellente: la più vicina è quella di Jasmin Kurtic, vicinissimo al Parma. C'è la fila anche per Andrea Petagna, nel mirino soprattutto della Roma: gli estensi puntano a trattenerlo. Sirene dalla B per Felipe e Moncini, quest'ultimo diretto a Benevento. Con il ricavato della cessione di quest'ultimo, probabile assalto ad Aramu del Venezia. In entrata c'è anche Bryan Dabo, e col Bordeaux si è parlato del giovane Raoul Bellanova. Con o senza Petagna, la SPAL cerca comunque un altro attaccante per rinforzare il settore offensivo: il primo nome è quello di Pinamonti, in uscita dal Genoa, ma piace anche Defrel, che potrebbe lasciare il Sassuolo. Con la Fiorentina si è parlato anche di Pedro, destinato salvo sorprese a salutare il Franchi con l'imminente arrivo di Cutrone.