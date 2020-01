Il mercato in un minuto - SPAL, tutto su Bonifazi e Iago. Tre in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un rinforzo per reparto: è questo l'obiettivo dichiarato della SPAL, ribadito anche dal direttore sportivo Davide Vagnati nella conferenza di oggi. A centrocampo è arrivato Bryan Dabo, mancano un difensore e un attaccante. In entrambi i casi, caldissimo l'asse con il Torino: gli estensi provano a riportare a Ferrara il difensore Kevin Bonifazi, approdato in Serie A proprio agli ordini di Leonardo Semplici. Trattativa avviata già in estate, ma diventata possibile in questo mercato invernale grazie all'apertura dei granata. Su Bonifazi c'è anche la Fiorentina, che però in questa fase pare aver virato su Juan Jesus, lasciando via libera alla SPAL: Vagnati ha già il sì del Torino, restano gli ultimi dettagli per convincere appieno il giocatore. Con lui, appunto, potrebbe arrivare a sorpresa anche lo spagnolo, un affare che al Mazza avrebbero voluto lasciare sottotraccia e invece è diventato tema di discussione in questi giorni. Lo spagnolo è al rientro dall'infortunio e in uscita dal Toro, la SPAL ci prova. In alternativa, per l'attacco, restano buoni i nomi di Defrel e Sanabria. In uscita, Marko Jankovic è destinato a salutare per giocare di più altrove (in B piace all'Ascoli, ma non solo), come anche Jacopo Sala e Bartosz Salamon. Alberto Paloschi piace alla Lazio, ma gli emiliani vorrebbero trattenerlo. Difficile che arrivi il via libera per Petagna, richiesto da diverse big ma che dovrebbe chiudere il campionato in biancazzurro.