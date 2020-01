© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A piccoli passi si muove il mercato del Torino, in cerca di rinforzi per puntellare la rosa a gennaio. Il presidente Urbano Cairo cerca insieme al ds Bava e Milanetto giocatori da prendere ora per essere poi a pieno regime dalla prossima estate. L'esterno Moussa Wagué del Barcellona rientra in questi profili. Davanti dipende da quello che sarà di Simone Zaza: la Fiorentina lo ha chiesto solo in prestito, piace al Sassuolo ma al momento è stallo. L'Atalanta intanto sonda il terreno per Kevin Bonifazi come i viola ma per adesso siamo al livello dei primi passi di una trattativa ritenuta troppo onerosa per le acquirenti. Via Vittorio Parigini, c'è il Genoa, potrebbe partire anche Vincenzo Millico: può andare in prestito al Chievo Verona.