Il mercato in un minuto - Torino, serve un laterale. Okaka per l'attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poche operazioni, senza fare follie. Anche il mercato di gennaio sarà in linea con le ultime finestre di trasferimenti per il Torino di Urbano Cairo; la formazione granata proverà a risalire posizioni in classifica affidandosi all'esperienza del suo mister e a un gruppo su cui è riposta molta fiducia, nonostante un girone d'andata al di sotto delle aspettative. In entrata molto dipenderà dall'eventuale partenza di Simone Zaza: l'attaccante lucano è molto richiesto e potrebbe liberare un posto per Stefano Okaka o per Andrea Pinamonti (affare complesso, perché c'è da trattare anche con l'Inter). Si guarda in casa Barcellona per sostituire l'infortunato Ansaldi: il nome buono potrebbe essere quello di Moussa Wagué, ma il costo è ritenuto eccessivo. Kevin Bonifazi è sempre conteso SPAL e Fiorentina, mentre su Parigini c'è il pressing del Genoa, che potrebbe effettuare un tentativo anche per Iago Falque. Djidji è il primo obiettivo del Lecce per la difesa.