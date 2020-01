© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino potrebbe anche rimanere così, al netto di qualche cessione. Perché Mazzarri ha trovato la quadratura del cerchio nelle ultime settimane, anche se l'infortunio di Ansaldi ha scoperto ulteriormente il ruolo di esterno. Così rimane sul banco il nome di Moussa Wague, terzino del Barcellona, che però ha molte richieste da parte dei concorrenti. Tanti i sondaggi per Simone Zaza, in particolare dalla Spagna, ma la risposta non è rassicurante: chiedere 20 milioni per il centravanti è praticamente impossibile, così come lo sarà un'altra operazione in entrata perché, dovesse rimanere l'ex Sampdoria, allora non sarà più necessario un acquisto. Più probabile invece che vada via Iago Falque, che piace al Genoa, così come Parigini. Bonifazi probabilmente saluterà in direzione SPAL (c'è anche la Fiorentina), mentre Millico va verso il prestito in B.