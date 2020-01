© foto di Federico Gaetano

Si riaccende il mercato attorno a Rodrigo De Paul. Stella assoluta dell'Udinese, l'argentino è reduce dal gran gol che ha regalato ai friulani la vittoria di Lecce. E si torna a parlare di lui in ottica Inter: la società nerazzurra vuole regalare un rinforzo a Conte, tra Vidal ed Eriksen potrebbe spuntarla proprio il numero 10 bianconero. La famiglia Pozzo, storicamente, non fa barricate sul mercato. Ma non farà nemmeno sconti, perché a gennaio diventerebbe difficile, quasi impossibile, trovare un sostituto all'altezza. A prescindere dal futuro di De Paul, alla Dacia Arena cercano comunque qualche alternativa in più lì davanti: abboccamento per Ljajic, ma anche per Edera e Parigini (il Torino è freddo sul tema). In difesa c'è l'ipotesi Barba, che potrebbe tornare in Italia dal Valladolid. Capitolo uscite: il Perugia ha chiesto Jajalo, affare complicato. Difficile anche che l'Udinese possa dire sì al Torino per Seko Fofana: i granata hanno bussato anche per Okaka. Il Lecce ha messo nel mirino Barak: potrebbe essere l'occasione per rivederlo in campo con un minutaggio maggiore.