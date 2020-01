© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Operazione sfoltimento. In casa Udinese sembra questa la priorità del momento: Francisco Sierralta, seguito a lungo dal Perugia, è a un passo dal trasferimento in prestito all'Empoli. Gli umbri restano sulle tracce di Jajalo, in attacco si registrano nuovi interessamenti dalla Turchia per il polacco Teodorczyk. Discorso opposto per Rodrigo De Paul: non è certo un nome in uscita, ma l'argentino resta presente sul taccuino di tante big, e in molti sono convinti che alla fine possa essere il tassello giusto per l'Inter di Conte. Il più chiacchierato del momento è però Seko Fofana: lo seguono il Genoa e la Fiorentina, ma c'è anche il Torino. Che per la cronaca non disdegnerebbe avere Okaka per il post Zaza. In sordina, almeno sinora, i lavori in entrata: a Gotti servirebbe un difensore, e la società cerca anche un nuovo uomo di fantasia (Ljajic?), ma per ora (quasi) tutto tace.