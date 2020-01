Il mercato in un minuto: Udinese, torna Zeegelaar. Prestito per Ingelsson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è tra le protagoniste di questo mercato di gennaio, anche perché la cura Gotti sta portando i suoi frutti. Ma l'Udinese, in questi giorni, sta comunque puntellando la rosa con un occhio alle richieste che, inevitabilmente, arrivano per i giocatori migliori. Marvin Zeegelaar, attualmente al Waford, sta valutando il rientro in Friuli per ricoprire il ruolo di vice Sema. Può partire in prestito Svante Ingelsson, centrocampista classe '98 richiesto dal Livorno.

Il Napoli sta valutando la possibilità di ingaggiare Kevin Lasagna in caso di addio di Llorente, ma la famiglia Pozzo e Marino non vogliono farlo partire. Proprio come Stefano Okaka (sondaggio del Torino) e Rodrigo De Paul: quest'ultimo sarà grande protagonista del mercato, ma solo la prossima estate.