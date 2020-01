© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vidal, un esterno sinistro e, dopo l'uscita di Politano, un attaccante. Sono queste le strategie dell'Inter che insiste per l'arrivo in questo mese di gennaio di Arturo Vidal, nonostante l'ostracismo del Barcellona. Nel frattempo, Marotta porta avanti i contatti con l'entourage di Christian Eriksen: operazione per giugno, ma se si aprirà uno spiraglio per prenderlo subito la società non si farà cogliere impreparata.

Club nerazzurro al lavoro anche per l'acquisto di un esterno sinistro: l'occasione è Ashley Young, classe '85 in scadenza di contratto con il Manchester United. Le alternative sono Matteo Darmian e Marcos Acuna, molto difficile Marcos Alonso. Andrà via Matteo Politano: ieri i suoi procuratori ne hanno parlato col Milan ma in corsa c'è anche la Fiorentina. Dopo la sua cessione, la società proverà a mettere a disposizione di Conte anche un altro attaccante: piace molto il francese Olivier Giroud.