© foto di Federico De Luca

Sale la tensione in vista del match a Roma tra Lazio e Celtic, come evidenzia Il Messaggero: cinque ultras della squadra di casa sono stati denunciati dalla Digos della capitale per possesso di oggetti atti ad offendere, nello specifico bastoni e un coltello. Per tutti e cinque è stato proposto il Daspo, tra l'altro due loro erano già stati sottoposti allo stesso provvedimento, che era però scaduto. Nelle stesse ore due tifosi del Celtic sono stati accoltellati.