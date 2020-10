Il Messaggero - Lotito non vuole più essere ostaggio di Inzaghi e ha un sogno: Max Allegri

Scenario di mercato clamoroso quello tratteggiato oggi dal quotidiano 'Il Messaggero' in edicola. Claudio Lotito, presidente della Lazio, sembra stufo dei continui tentennamenti di Simone Inzaghi sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno e sta iniziando a valutare soluzioni alternative per la prossima stagione. A maggio, Lotito ha proposto a Inzaghi un nuovo contratto triennale: il tecnico però continua a rinviare l'appuntamento e allora a questo punto è il numero uno del club capitolino a non voler più affrontare l'argomento, anche perché nel frattempo non sono mancati i litigi.

Il grande sogno di Lotito - scrive il quotidiano - è Massimiliano Allegri. Il numero uno della Lazio l'ha già incontrato questa estate in barca in Toscana e il flirt è andato avanti anche nelle ultime settimane. Allegri ha voglia di rimettersi in gioco e proprio su questo aspetto sta spingendo Lotito per provare a convincerlo. Il rinnovo di Inzaghi non è da escludere, ma la notizia è che adesso la Lazio guarda anche oltre. E ha un grande obiettivo per la panchina: Massimiliano Allegri.