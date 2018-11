Il Milan passa se: tutte le possibilità per qualificarsi ai sedicesimi

© foto di PHOTOVIEWS

La vittoria contro il Dudelange, più sofferta di quanto dica il risultato, permette al Milan di conquistare la seconda piazza solitaria nel Gruppo F, alle spalle del Betis. Gli andalusi sono già qualificati ai sedicesimi e verosimilmente batteranno i lussemburghesi, mantenendo così la prima posizione, mentre quello di Atene sarà un vero e proprio spareggio tra due formazioni separate solo da 3 punti.

Alla squadra di Gattuso, in virtù del 3-1 rifilato all'andata all'Olympiacos, basterà un pareggio in Grecia, oppure una sconfitta con non più di un gol di scarto, oppure una sconfitta con 2 reti di scarto, ma segnandone almeno due (4-2, 5-3 e così via). Il 3-1 pareggerebbe i conti e qualificherebbe i padroni di casa in virtù di una migliore differenza reti (al momento è +5 Milan, +3 Olympiacos).