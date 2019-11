© foto di Insidefoto/Image Sport

Nonostante il secondo posto in classifica, il Napoli è paradossalmente in una posizione migliore del Liverpool primo. Cosa serve per accere agli ottavi di finale di Champions League?

Con un successo la qualificazione è aritmetica. E in caso di sconfitta o pareggio del Liverpool arriverebbe il primo posto.

In caso di pareggio dipenderà dal risultato di Salisburgo-Liverpool. Un successo o un pareggio dei reds garantirebbe agli azzurri il secondo posto. Con la vittoria del Salisburgo entra in gioco la classifica avulsa, che premierebbe la squadra di Ancelotti che andrebbe al prossimo turno da prima in classifica (8 punti, contro i 4 di inglesi e austriaci).

Il Napoli può qualificarsi anche in caso di sconfitta. L'importante è che il Salisburgo non batta il Liverpool.